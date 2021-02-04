عضو في الكونجرس يعلن الاستقالة للدفاع عن ترامب في محاكمة عزله

عرض أحد مؤيدي الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب التخلي عن مقعده في الكونجرس ومغادرة منزله للدفاع عن ترامب أثناء محاكمته إذا طلب ذلك ، قائلًا إنه "سيحظى بشرف''. وقال مات جايتز، ممثل فلوريدا، إن الرد على مكالمة ترامب "سيكون على رأس أولويات حياتي" وقال الرجل البالغ من العمر 38 عامًا في بث صوتي استضافه ستيف بانون إن ترامب في نظره كان "أعظم رئيس في حياتي ، وأحد أعظم الرؤساء الذين شهدتهم بلادنا على الإطلاق ، وربما أعظم رئيس عرفته بلادنا على الإطلاق''.

ومنذ أن غادر الرئيس السابق دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير 2021، يصبح أول رئيس يتخطى تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون، ويتساءل الناس عما ينوي فعله بعد ذلك كمواطن عادي.

كان الرجل البالغ من العمر 74 عامًا هادئًا بشكل مريب عندما دخل جو بايدن إلى المكتب البيضاوي وألغى سياساته بشأن تغير المناخ والهجرة وغير ذلك.

تويتر، منصته السابقة، منعه بشكل دائم من التغريد في 8 يناير بعد أن شجع ترامب أعمال شغب العاصمة الأمريكية في 6 يناير.

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وانتقل ترامب وزوجته ميلانيا إلى فلوريدا ويقيمون حاليًا في مار لا جو - المنتجع الذي أمضى فيه 150 يومًا يمارس رياضة الغولف طوال فترة رئاسته، وفقًا لموقع ذا ترامب جولف تراكر.

وقبل مغادرته منصبه، خاطب ترامب مؤيديه وأشار إلى أنه يخطط لعودة سياسية، قائلا "وداعا" قال ترامب لمؤيديه في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند في يوم تنصيب بايدن، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، مضيفا "نحن نحبكم، سنعود بشكل ما"

ويبدو أن ترامب يلتزم بكلمته، لأنه كسر صمته بشأن ما سيفعله بعد ذلك، وإن كان ذلك دون أي تفاصيل محددة. في أول تصريحات علنية له منذ مغادرته واشنطن العاصمة، قال دونالد ترامب، إنه سيحاول العودة، لكنه لم يذكر الجدول الزمني للوقت الذي ينوي فيه اتخاذ خطواته. وقال ترامب للصحفي روب كريلي من صحيفة "واشنطن إكزامينر" في 22 يناير 2021: "سنفعل شيئًا ما، ولكن ليس بعد الآن".