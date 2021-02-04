الأمين العام للأمم المتحدة وناشطة مغربية فرنسية يفوزان بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

تسلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والناشطة المغربية الفرنسية لطيفة بن زياتن جائزة زايد للأخوة الإنسانية في حفل افتراضي الخميس.
وقال أداما دينج، أحد القضاة، لـ أراب نيوز، إن جوتيريش فاز "بعمله على توحيد العالم" ، بينما تم اختيار زياتن - الذي قُتل ابنها عماد ، وهو جندي في هجوم إرهابي في تولوز في عام 2012 - من أجل تُرجم عملها على الشمولية والأخوة الإنسانية إلى أفعال ".
وألقى المكرمون كلمات قبولهم خلال الحفل ، وتلا إمام الأزهر أحمد الطيب والبابا فرنسيس رسائل التهنئة.
وأشاد دينج بمستوى الاستقلال الذي تتمتع به لجنة التحكيم. وقال "لم يتدخل قط أي مسؤول من دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي ورثة للشيخ زايد في عمل لجنة التحكيم".
وتحمل الجائزة اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، أحد مؤسسي دولة الإمارات ، وتهدف بحسب رسالتها إلى تشجيع قادة العالم وشبابه على نشر قيم الأخوة الإنسانية.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 فبراير اليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ديسمبر 2020.
ويصادف يوم الخميس أيضًا الذكرى السنوية الثانية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي من قبل البابا فرنسيس والطيب.
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