أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم مرسوما دستوريا جديدا. وجاء في المرسوم الدستور إضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة، وهم السيد الدكتور الهادي ادريس يحي، السيد الطاهر أبوبكر حجر والسيد مالك عقار اير. ويأتي القرار عملا بأحكام المرسومين الدستوريين بالرقمين (38) و (39 ) لسنة2019 و استنادا علي المادة 2/11 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 ، (تعديل) لسنة 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرسوم دستوري جديد في السودان .. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.