تواصل فريق بايدن مع إيران يثير مخاوف كبيرة في إسرائيل

لا يبدو أن تأكيدات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن- ونائبته كامالا هاريس بشأن نيتها التفاوض مع ملالي إيران وإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لها تأثير إيجابي على قيادة طهران.

وفي الوقت نفسه، يثير تواصل فريق بايدن مع النظام الإيراني مخاوف كبيرة في إسرائيل.

وحتى قبل الافتتاح في 20 يناير 2021، كان المسؤولون الذين يتوقع تعيينهم في إدارة بايدن يجرون محادثات سرية مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ودون إضافة أي تفاصيل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية في 16 يناير 2021 أنه تم إطلاع إسرائيل على هذه المحادثات.

وتتجلى المخاوف الإسرائيلية بشأن المدى الذي قد يكون فريق بايدن على استعداد للذهاب إليه في منح التنازلات لإيران في اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفريق رفيع المستوى ، بما في ذلك ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والموساد ووزارة الدفاع، وهيئة الطاقة الذرية ، لوضع استراتيجية للمناقشات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وذهب وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس إلى أبعد من ذلك، حيث أصدر بيانًا قال فيه إن "إسرائيل بحاجة إلى خيار عسكري مطروح على الطاولة".

ومع كون العديد من المعينين الجدد من بايدن قد خدموا سابقًا في إدارات أوباما وبايدن (2008-2016) ، هناك سبب وجيه للقلق.

شخصيات مثل ويليام بيرنز (المقرر عمله لوكالة المخابرات المركزية)، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الامريكي، وأنتوني بلينكن وويندي شيرمان في وزارة الخارجية، وربما روبرت مالي للعمل كمبعوث خاص لإيران، شاركوا جميعًا عن كثب في التفاوض على أول صفقة إيرانية.

إن تحذير رئيس الوزراء نتنياهو البصيرة في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في عام 2015 من أن الاتفاقية "تمهد طريق إيران إلى القنبلة'' تؤكدها انتهاكات إيران الوقحة والمتسلسلة لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولا عجب أن يكون هناك خوف في إسرائيل حول ما يمكن أن تذهب إليه الجولة الثانية.

ومن المؤكد أن الكشف عن مدى برنامج الأسلحة النووية الإيراني بعد سرقة الموساد الجريئة للأرشيف النووي لطهران عام 2016 لم تكن معروفة في عام 2015، ولكن هناك أدلة ضئيلة على أن الفريق الأمريكي الساذج قد نضج بشكل كبير منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، سيتعين على فريق بايدن المفاوض الآن التعامل مع جميع أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على كميات اليورانيوم المخصب، ومستويات التخصيب، ومخزونات الماء الثقيل، والقيود المفروضة على تركيب أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتي تجاوزتها إيران منذ فترة طويلة

هذا بالإضافة إلى قضايا مثل الرهائن الأمريكيين ، والصواريخ الباليستية ، ودعم الجماعات الإرهابية الإسلامية مثل حماس ، وحزب الله ، والحوثيين اليمنيين ، والميليشيات الشيعية في العراق والتي لم يتم ذكرها حتى في الصفقة النووية الأولية.

وعلى الرغم من أنه لم يكن إعلانًا كبيرًا تم تفصيله في ضد بن لادن وآخرون القضية القانونية - وشهادة لوبيز - تيفت - عندما تحدث وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو لأول مرة عن تحالف إيران والقاعدة في منتصف يناير 2021 ، ربما بدا الأمر كذلك.

وبطبيعة الحال ، لم يتم ذكر أي من هذا خلال المفاوضات النووية الإيرانية الأصلية - ولكن بالتأكيد يجب أن يكون الأمر كذلك هذه المرة.

ولقد أتاحت سياسة ترامب للضغط الأقصى للعالم بعض الوقت.

ومع العلم الكامل بالمطالب والتكتيكات والاستراتيجيات التي استخدمها الإيرانيون في عام 2015 ، فإن فريق بايدن (وكذلك شركاؤنا الأوروبيون) سيحسنون صنعا لتحقيق أقصى استفادة من موقف ترامب العدواني الذي اشتراه لنا.

وإذا كانت هناك محادثات جديدة، يجب أن نلتزم بضمان أنه مهما كانت الشروط التي تتم مناقشتها، فإنها تضمن منع إيران من القيام بمزيد من العمل على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتخصيب اليورانيوم، وإنشاء معدن اليورانيوم لنصف الكرة الأرضية للرؤوس الحربية النووية ، والصواريخ الباليستية لحملها.

ويجب أن يكون الرهائن الأمريكيون الذين يحتجزهم النظام في مقدمة ومحور أي محادثات من هذا القبيل، إلى جانب المطالبة بإنهاء دعم طهران للإرهاب.

وفي ظل غياب مثل هذه الأحكام ووسائل التحقق منها، لا ينبغي رفع أي عقوبات، سواء كانت نووية أو متعلقة بالإرهاب، لا سيما كشرط مسبق لمجرد فتح المحادثات مرة أخرى.