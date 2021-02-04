بايدن ينوي ترشيح دبلوماسي مخضرم لمنصب مبعوثه الخاص إلى اليمن

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يعتزم تعيين الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندركينغ لمنصب المبعوث الخاص إلى اليمن في إدارته.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قوله إن بايدن سيعلن عن تعيين ليندركينغ لهذا المنصب اليوم الخميس، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها محاولة جديدة وصعبة لإنهاء النزاع في اليمن.

وأكدت وكالة "رويترز" وموقع The National صحة هذا الخبر.

وذكرت مصادر "وول ستريت جورنال" أن المهمة الأولوية للمبعوث الجديد ستكمن في تشجيع أطراف النزاع على اتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول الرفيع للصحيفة إن هذه المهمة تبدو صعبة للغاية وتتطلب العناية يوميا، ما يفسر قرار بايدن تعيين مبعوث جديد إلى اليمن.

ويعد ليندركينغ شخصية معروفة في المنطقة، وكان يشرف حتى الآونة الأخيرة على شؤون الخليج واليمن في قسم الشرق الأدنى داخل وزارة الخارجية، وقبل ذلك كان ثاني أكبر مسؤول في سفارة واشنطن بالسعودية وعمل قبل ذلك في العراق والكويت.

ورأت "وول ستريت جورنال" في هذا التعيين المتوقع مؤشرا على تفعيل واشنطن جهودها لإنهاء الحرب في اليمن، مقارنة مع ما كان في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.