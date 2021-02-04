نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شخبوط: يجب ترسيخ مفهوم التسامح والتعايش السلمي مع تنوع الثقافات والديانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر السفير الإماراتي، شخبوط بن نهيان، صورة تجمع بين كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، ومحمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات، ومحمد بن راشد ال مكتوم، نائب حاكم دولة الإمارات، معلقا عليها، الإحتفاء باليوم الدولي للأخوة والإنسانية يؤكد ايماننا بحاجة الانسان للسلام والحوار والتآخي.



وتابع "بن نهيان" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأن هذا يكون من خلال ترسيخ مفهوم التعايش السلمي والتسامح مع تنوّع الثقافات والديانات حول العالم.