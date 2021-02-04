طريقة الحصول على إنترنت مجاني سريع في هاتفك المحمول بدون تنزيل تطبيقات

طريقة الحصول على إنترنت مجاني سريع في هاتفك المحمول من خلال تفعيل وضع الطيران بشكل معين، وذلك بدون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات أو استخدام vpn، مما لا شك فيه أن الإنترنت الخاص ببيانات الهاتف أكثر سرعة من الإنترنت المنزلي Wi-Fi، ويحتاج الكثير منا في حالات طارئة إلى تشغيل خدمة الإنترنت إذا كان يعمل أو داخل لعبة أو لاستقبال رسالة هامة عبر البريد الإلكتروني، وفي نفس الوقت لا يريد إزعاج المكالمات الواردة وبالتالي يقوم بتفعيل خاصية الطيران، ومن المعروف أنه عند تحديد الهاتف في وضع الطيران فإن بيانات الهاتف تتوقف وبالتالي الإنترنت لا يعمل، ولكن سنتعلم اليوم طريقة يمكنك من خلالها فتح إنترنت سريع بكل سهولة رغم تحديد أن الهاتف في وضع الطيران.

الحصول على إنترنت مجاني سريع مع تفعيل وضع الطيران

يبحث الكثير منا عن طريقة يمكنه من خلالها تشغيل إنترنت سريع أثناء تفعيل وضع طيران، لما قد يقوم به من أعمال هامة أو الاستمتاع بلعبة ما مثل لعبة بابجي مُستخدما الإنترنت بدون التعرض لإزعاج أو استقبال مكالمات هاتفية، وكلنا يعلم بالتأكيد أنه عند تفعيل خاصية وضع الطيران لا نستطيع الاتصال بالإنترنت من خلال بيانات الهاتف، ولكننا اليوم جئنا لكم بطريقة تمكنك من الحصول على انترنت مجاني سريع بدون تشغيل بيانات الهاتف أو تفعيل الواي فاي، يمكنك تجربتها بكل سهولة من جوالك وتستطيع أن تخبرنا عما إذا كانت الطريقة قد أفادتك.

خطوات تشغيل انترنت مجاني سريع على الهاتف

في البداية قم بتفعيل بيانات الهاتف ثم فتح تطبيق Youtube أو تشغيله عبر Google chrome، وتلك الخطوة هي لتجربة الإنترنت والتأكد من أن الشبكة تعمل بكفاءة تامة في منطقتك، ثم قم باتباع الخطوات التالية لتشغيل انترنت سريع على هاتفك:

قم بتشغيل وضع الطيران وحينها سنلاحظ ظهور رسالة بأنه قد تم انقطاع الاتصال بالإنترنت، ولن يتم فتح أي فيديوهات أو تشغيل تطبيقات على الإطلاق. لحل تلك المُشكلة واستعادة الاتصال بالإنترنت يتم الضغط على دليل الهاتف وإجراء اتصال عبر إدخال الكود ( *#*#4636#*#* ) والضغط على اتصال. سوف يتم تحويلك على صفحة أُخرى عليك إختيار ( معلومات الهاتف )، وسيتم توضيح بيانات خاصة بهاتفك منها أنك تقوم باستخدام الشريحة الأولى أم الثانية وهكذا. الآن عليك تفعيل الذر الخاص بخيار ( طاقة راديو الجوال ) بطريقة سهلة والضغط على Phone 0 وتحويله إل Phone 1، ثم يتم إعادة تفعيل الخيار السابق ( طاقة راديو الجوال ) مرة أُخرى.

بذلك تكون انتهيت من جميع الخطوات للحصول على إنترنت مجاني سريع، عليك الآن إجراء تجربة فتح الإنترنت مرة أُخرى للتأكد من نجاح الطريقة، وسنلاحظ تشغيل الإنترنت بكل سهولة وبسرعة هائلة رغم تحديد أن الهاتف في وضع الطيران وتعطيل بيانات الجوال أو الاتصال بالواي فاي، وتستطيع تشغيل الإنترنت سواء من خلال Facebook أو Whatsapp أو Youtube أو عبر جوجل كروم، بالاضافة إلى إمكانية تصفح المواقع والاستمتاع بالألعاب بكل سهولة، مع ملاحظة عدم تشغيل الواي فاي أو بيانات الهاتف الاستقبال الاتصال بالإنترنت.