الاستعلام عن تأمين طبي للزيارة العائلية وأسعار التأمين الصحي للمقيمين والسعوديين 2021

الاستعلام عن تأمين طبي للزيارة العائلية وأسعار التأمين الصحي للزوار من أهم الأمور التي تشغل بال المقيمين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث توفر المملكة خدمة التأمين الصحي للمواطنين السعوديين والوافدين والزائرين، حيث تشمل مظلة التأمين الصحي على الكشف الطبي والعلاج الفوري بالعيادات وإجراء العمليات والإقامة بالمستشفيات والتطعيمات اللازمة للأطفال وتوفير الأدوية وتطعيمات الأطفال وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية للمشتركين وعلاج أمراض اللثة والأسنان ما عدا تركين الأطقم أو تركيب تقويم للأسنان، وأصبح الاشتراك في التأمين الصحي للمقيم شرط أساسي لتجديد إقامته، وبلغ عدد شركات التأمين الصحي في السعودية 29 شركة، كما بلغ عدد المشتركين في التأمين الصحي أكثر من 10 مليون مشترك، وتعتبر شركة بوبا للتأمين الصحي وشركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة التعاونية من أرخص شركات التأمين الصحي بالمملكة، كما تقدم شركات التأمين الصحي بالمملكة فئات متنوعة من التأمين للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

والاستعلام عن صلاحية وثيقة التأمين الصحي لتأشير الزيارة العائلية يتم من خلال موقع مجلس الضمان الصحي، حيث يقوم مجلس الضمان الصحي بالإشراف علي نظام التأمين الصحي بالسعودية، كما تقوم بالرقابة علي الشركات مقدمي خدمة التأمين، حيث تقوم شركات التأمين بتقديم خدمة التأمين الصحي لأقارب المقيمين بالسعودية بشرط أن تكون القرابة من الدرجة الأولي وهم الوالدين والأبناء والزوجة، والاستعلام عن صلاحية التامين الصحي للزائر هو أمر غاية الأهمية، حيث يرتبط تجديد أو تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بسريان وثيقة التأمين الصحي من عدمه،حيث يعتبر صلاحية التأمين الصحي هو المطلب الأول في تمديد التأشيرات للزائرين، ولا يستطيع أحد منهم تمديد أو تجديد تأشيرة الزيارة العائلية إلا بعد تقديم وثيقة تأمين صحي سارية، ولذلك نقدم لكم من خلال هذا المحتوي أسعار التأمين الصحي لتأشيرة الزيارة العائلية وكيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي للزائر.

استعلام التأمين الطبي للزيارة العائلية

الاستعلام عن التأمين الصحي لتأشيرة الزيارة العائلية من أحد الموضوعات التي تشغل بال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث أن الاشتراك في التأمين الصحي بالسعودية يتم من خلالها تلقي الكشف العلاج في حال حدوث ظروف طارئة أو في حالات العمليات والولادة وحوادث السير وغيرها من الحوادث التي تستدعي الدخول إلي المستشفي لتلقي العلاج، ويعد استعلام التأمين الطبي للوافدين برقم الهوية أمر مهم أيضا لعدم إمكانية تجديد تأشيرة الزائر أو تجديد الإقامة إلا بعد التأكد من صلاحية التأمين الصحي للزائرين، ويمكنكم من خلال الدخول علي موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني الاستعلام عن صلاحية وثيقة التأمين الطبي للزيارة العائلية وتتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع مجلس الضمان الصحي . إدخال رقم الجواز. كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة. الضغط على أيقونة “موافق” أسفل الصفحة. تظهر على الشاشة معلومات وثيقة التأمين الصحي للزائر.

أسعار التأمين الصحي للزيارة العائلية

التأمين الصحي في السعودية هي خدمة مميزة تقدم من خلال المستشفيات علي أيدي طاقم طبي عالي المستوي، ولكن يصل حد الانتفاع من وثيقة التأمين الطبي للزيارة ألي 100 ألف ريال سعودي، حيث تغطي الوثيقة خلال سريانها الحوادث الطارئة مثل عمليات الولادة وكشف وعلاج حالات الغسيل الكلوي وحوادث السير، والاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين فقط يتم عن طريق أبشر الخدمات الإلكترونية.

وجديرا بالذكر أن وثيقة التأمين الصحي تشمل الكشف والعلاج و الإخلاء الطبي وخدمات خاصة بالإعاشة والإقامة وعلاج أمراض اللثة، ولكن لا تغطي الوثيقة قيمة المستلزمات الطبية، وتأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية هي التأشيرة التي يستطيع من خلالها المقيم بالمملكة أن يطالب بشكل رسمي بإحضار أحد أقاربه لزيارته في السعودية من أقارب الدرجة الأولي من الأبناء أو الزوجة أو الوالدين.

وفيما يلي عرض لقائمة أسعار التأمين الصحي لتأشيرة الزيارة العائلية:

حدود التغطية لوثيقة التأمين الصحي التعاوني للمقيمين

تحتوي هذه الوثيقة الموحدة على كافة الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وفيما يلي التفاصيل: حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة 500000 ريال سعودي.

نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية من صفر إلى 20% كحد أقصى 100 ريال سعودي في الزيارة.

نفقات التنويم بالمستشفى: غرفة مشتركة بحد أقصى 600 ريال سعودي في اليوم هي حد الاقامة والاعاشة اليومي للمريض.

نفقات التنويم بالمستشفى: غرفة مشتركة بحد أقصى 150 ريال سعودي في اليوم حد الاقامة والاعاشة اليومي للمرافق.

نفقات الحمل والولادة 15000 ريال كحد أقصى.

تكاليف الأسنان 2000 ريال كحد أقصى.

تكاليف النظارات الطبية 400 ريال بحد أقصى.

تكاليف الغسيل الكلوي 100000 ريال بحد أقصى.

تكاليف حالات التلف في صمامات القلب المكتسبة 70000 ريال بحد أقصى.

تكاليف الحالات النفسية الحادة 15000 ريال بحد أقصى.

تكاليف حالات التوحد 15000 ريال بحد أقصى.

تكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة 100000 ريال بحد أقصى.

تكاليف السماعات الطبية 6000 ريال بحد أقصى.

تكاليف حالات الإعاقة 100000 ريال بحد أقصى.

شركات التأمين الصحي بالسعودية

تعمل المملكة العربية السعودية على توفير الرعاية الصحية لجميع الوافدين ألي المملكة وتنظيم الخدمة الطبية المقدمة لجميع المقيمين غير السعوديين بالمملكة، ويجب أن تشمل وثيقة التأمين الصحي علي الخدمات الطبية الأساسية وهي

1-شمول الكشف الطبي في المستشفيات علي العلاج الأدوية.

2-الحصول علي كل التطعيمات الوقائية ورعاية الطفولة والأمومة.

3-اجراء التحاليل المخبرية والأشعة التي حسب ما يتطلبه حاله المريض.

4-الاقامة في المستشفيات وتلقي العلاج.

5-حالات الولادة والعمليات.

6-تلقي معالجة لأمراض الأسنان وأمراض اللثة، ولكن لا تغطي الوثيقة تركيب الأطقم الطبية والتقويم.

وفيما يلي عرض لقائمة بشركات التأمين الصحي بالسعودية:

منطقة الرياض “مدينة الرياض”

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني. الشركة الأهلية للتامين التعاوني. شركة أسكا للتأمين التعاوني. شركة التأمين العربية التعاونية. شركة بروج للتأمين التعاوني. شركة سوليدرتي السعودية. شركة الإنماء طوكيو مارين. التعاونية للتأمين. شركة العالمية للتأمين التعاوني. شركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سايكو. شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني – ميدغلف. أمانة للتأمين التعاوني. شركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

منطقة مكة المكرمة “مدينة جدة”



الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. شركة سلامة للتأمين التعاوني. شركة عناية السعودية للتامين التعاوني. شركة المتحدة للتأمين التعاوني. بوبا العربية للتأمين التعاوني.

المنطقة الشرقية ” الخبر”

شركة ولاء للتأمين التعاوني. شركة الاتحاد للتأمين التعاوني. شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. الصقر للتأمين التعاوني.

ويمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن التأمين الطبي من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني والحصول على كافة معلومات وثيقة التأمين الصحي في السعودية أو من خلال الدخول على موقع أبشر البوابة الإلكترونية برقم الهوية والتأكد من صلاحية التأمين الصحي.