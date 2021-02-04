قرارات جديدة بخصوص المساجد بخلاف إيقاف المناسبات والحفلات

بالتزامن مع قرارات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حول إيقاف المناسبات والحفلات الترفيهية، وتحديد شروط في عمل المطاعم، حددت وزارة الشؤون الإسلامية ضوابط جديدة بخصوص مواعيد فتحر المساجد والجوامع في المدن والمحافظات بكل المملكة، والمحاضرات وما شابه ذلك من فاعليات تقدم في المساجد، وتحديد مواعيد فتح الجوامع لصلاة الجمعة، استجابة لعمليات مكافحة انتشار الفيروس المستجد، بعد ارتفاع المنحنى الوبائي من جديد، وارتفاع عدد الإصابات، ما استدعى تطبيق إجراءات احترازية جديدة قامات السلطات في المملكة بالإعلان عنها للحفاظ على سلامة المجتمع السعودي بكل طوائفه ومكوناته.

القرارات الصحية والاحترازية التي سيتم تطبيقها في فتح المساجد والجوامع وفق البروتوكولات الصحية، وجه بها معلي وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وتنص على وقف الأنشطة الدعوية في المساجد، وتحويل تلك الأنشطة لتكون من خلال وسائل التواصل عن بعد، كما يتم تحديد مواقيت الصلاة وموعد فتح المساجد والجوامع، وقالت الوزارة ان تلك الجهود الهدف منها حماية المصلين من العدوى، والتلبية لما أعلنته الدولة عبر الأجهزة والوزارة من إجراءات احترازية، والتسخير للمنابر الدعوة في توعية الناس بشكل عام لاتباع إجراءات الحماية.

إجراءات فتح المساجد

شمل التوجيه الوزاري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، أن يقوم المسئولين التابعين لها بفتح المساجد مع الأذان، وتكون المدة بن الأذان والإقامة 10 دقائق ولصلاة الفجر فقط 20 دقيقة، وبخصوص صلاة الجمعة، تكون مدة الخطبة 15 دقيقة، ويتم فتح المسجد قبل صلاة الجمعة بثلاثين دقيقة، وتغلق عقب انتهاء الإمام من الصلاة ب 15 دقيقة، وطالبت الخطباء بأن يكون هناك التزام بهذه الفترات، كما تنص التعليمات على بعد القرارات الأخرى.

يجب على المصلين ان يحضر كل مصلي سجادة للصلاة عليها، عند الحضور للمسجد، ويجب على المصلي لبس الكمامة واستخدام وسائل الحماية، وترك المسافة الكافية بينة وبين المصلي المجاور له، وهي متر ونصف قد تم اعتمادها في قرارات سابقة، كما يجب الحفاظ على الالتزام بالقرارات والإجراءات النظامية، واتخاذ ما يلزم في حالة المخالفة حتى يتم المحافظة على صحة المجتمعي، كما يتم تعليق إقامة الدروس والمحاضرات، وبرامج الدعوة وتحول كل هذه الأنشطة عن بعد، والتوعية حول مخاطر الفيروس.

أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتنظيف دورات المياه وأماكن الوضوع وتعقيم الجوامع بشكل مستمر، والمحافظة على لتهوية الجيدة لأماكن الصلاة ومنشآت المسجد.