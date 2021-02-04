أسعار الذهب في الأمارات اليوم بتاريخ 4 فبراير 2021

سنوضح في هذا المقال سعر الذهب بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي وكذلك اليورو الأوروبي.عادة ما يكون فرق الأسعار في الأمارات من يوم لاخر فرق طفيفاً، لكن سنلاحظ الآن بالمقال أن الأسعار حالياً تشكل فرق كبيراً وملحوظ بين كل يوم واخر، في سنوضح لكم أسعار الفترة الماضية واليوم بالأمس الأربعاء شهد الذهب تحرك نحو الارتفاع لدي البورصات العالمية ويرجع ذلك لأسباب ضعف عائد السندات أنما اتجاه الذهب للهبوط من شان التأثير في سعر الذهب عبر الأسواق الأمارات ويعد في تحركه الى الأعلى أو الأسفل الذهب سلعه عالمية فمن الطبيعي تتبعه أسواق الذهب المحلي عند كل الدول ويتأثر بهذه التحركات في سعر أونضه الذهب عالميا.

الأسعار الذهب فى الأمارات اليوم

أسعار اليوم تم الإفصاح عنها هذا الصباح في الثامنة والنصف تقريباً، ولقد قل سعر قيراط أربعة وعشرين بشكل ملحوظ.

عيار 24:- 214.64 درهم ،58.44 دولار ،48.74 يورو، عيار 22:- 196.76 درهم، 53.57 دولار، 44.68 يورو.

عيار 14:- 187.82 درهم ،51.13 دولار، 42.65 يورو ،عيار 18:- 160.98 درهم ،43.83 دولار، 36.56 يورو.

عيار 21 :- 125.21 درهم، 34.09 دولار، 28.43 يورو، عيار12 :- 107.32 درهم 29.22 دولار، 24.37 يورو.

أسعار الأيام الماضية بالدهم الإماراتي

سنجد أن الأسعار في الأيام الماضية في تغيير مستمر وغير ثابت ف تنخفض وترتفع بطريقة ملفتة حقاً، واذا قارنا بأسعار الأيام الثلاث الماضية وأسعار اليوم ف سنجد انخفاض واضح عيار الذهب 3 فبراير 2 فبراير 1 فبراير 31 يناير 30 يناير 4 / 6 عيار 24 216.67 درهم. 216.95 درهم. 219.78 درهم. 218.40 درهم. 218.39 درهم .عيار 22 198.62 درهم. 198.88 درهم. 201.46 درهم. 200.20 درهم. 200.19 درهم. عيار 21 189.59 درهم. 189.84 درهم. 192.31 درهم. 191.10 درهم 191.09 درهم. عيار 18 162.51 درهم. 162.72 درهم. 164.84 درهم. 163.80 درهم. 163.79 درهم .عيار 14 126.39 درهم. 126.56 درهم .128.20.درهم. 127.40 درهم. 127.61 درهم. عيار 12 108.34 درهم. 108.48 درهم. 109.89 درهم. 109.20 درهم. 109.19 درهم.



أسعار الأوقية، كيلو وجنيه الذهب

أوقية الذهب 6,675 درهم 1,817 دولار 1,516 يورو.

كيلو الذهب 214,641 درهم 58,437 دولار 48,743 يورو.

جنيه الذهب 1,503 درهم 409.07 دولار 341.21 يورو

سعر النفط حول العالم

معدل سعر النفط يشهد تغيرات عديدة و باستمرار، ف سعره يرتفع وينخفض بشكل غير ثابت وبسبب كونه غير آمن، ف اصبح الكثيرون يفضلون شراء الذهب بدلاً من النفط لكون الذهب اكثر أماناً، ولذلك يرتفع سعر الذهب.

الفائدة الاقتصادية الرئيسية

والبنك المركزي هو المسؤول عن تحديد مُعدل تلك الفائدة، ويتم تحديدها سواء بخفض أو زيادة قيمتها بحسب الحالة الاقتصادية للبلاد.