أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير القاضي أحمد العمري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير القاضي أحمد العمريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير الأسبق القاضي أحمد عبدالله العمري، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في السلك الدبلوماسي.

وأشاد أبوراس بمناقب الفقيد العمري ودماثة خلقه والتزامه المسئول في تمثيل مصالح وطنه في مختلف المناصب الدبلوماسية التي شغلها خلال مسيرته المهنية ومنها منصب أول سفير لليمن في الإتحاد السوفيتي سابقاُ، ثم سفيراً في تشيكوسلوفاكيا، ثم سفيراً لليمن في مصر، فضلاً عن كونه أحد مؤسسي وزارة الخارجية اليمنية.

وأكد الشيخ صادق أن الوطن فقد برحيل القاضي العمري شخصية وطنية ودبلوماسية مقتدرة جديرة بالاحترام والتقدير من قبل الجميع.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعظيم المواساة للدكتور حسين عبدالله العمري عضو اللجنة الدائمة عضو مجلس الشورى، ولنجل الفقيد الدكتور عبدالله احمد العمري وبقية أفراد الأسرة وآل العمري بهذا المصاب..

سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد روح السفير العمري بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.