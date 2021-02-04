أخبار اليمن : ضبط مشتبهين بسرقة قطعتين أثريتين من متحف ظفار

ضبط مشتبهين بسرقة قطعتين أثريتين من متحف ظفارضبطت أجهزة الأمن بمحافظة إب (وسط اليمن) مشتبهين إثنين بسرقة قطع أثرية من متحف ظفار يوم الإثنين الماضي .وكشفت مصادر رسمية سرقة قطعتين أثريتن من متحف ظفار، إحداهما ختم سبئي حميري والثانية قطعة برونية عليها نقش في حدود 13 سطرا.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف عبدالله ثابت إن السرقة نتجت عن إحداث فتحة في الباب وكسر احدى الفترينات.

وأشاد بسرعة تفاعل الأجهزة الأمنية وأخذ البصمات وضبط مشتبهين اثنين.. وقال" مازال التحقيق جار لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأهاب نائب رئيس الهيئة العامة للآثار بسرعة استعاد القطعتين الأثريتين، موضحاً بأن القطعتين موثقتين ومرقمتين متحفياً ومصورتين ولهما رقمان متحفيان محلي وعالمي.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المسئول بهيئة الاثار والمتاحف قوله :" لقد تم إبلاغ كافة الأجهزة الأمنية بمواصفات هذه القطع".. مشيراً إلى أنه تم إغلاق وجرد المتحف ولم توجد إلا هاتين القطعتين مسروقتين وبقية القطع موجودة.

