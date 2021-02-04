أخبار اليمن : سوليفان: بايدن سيعلن انهاء دعم العدوان على اليمن

سوليفان: بايدن سيعلن انهاء دعم العدوان على اليمن
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن في وقت لاحق اليوم إنهاء دعم امريكا للعدوان على اليمن.
واضاف سوليفان في تصريحات له: "اليوم سيُعلن الرئيس بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قال الأسبوع الماضي، إن السعودية ساهمت في أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في اليمن، بحسب وكالة سبأ.
واعتبرت الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80٪ من السكان، أو 24.1 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.
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