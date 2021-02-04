قتلى وجرحى بمعارك حدودية بين الجيشين السودانى والإثيوبى 

جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة إلى مقتل عشرات الجنود الإثيوبيين وجندى سودانى بمعارك ضارية اليوم. وكان الجيش السودانى تمكن من استعادة أراضيه التى احتلتها ميليشيات إثيوبية فى نوفمبر الماضى، وأعاد انتشاره وتمركزه فى مناطق الفشقة على الحدود الشرقية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1995.

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