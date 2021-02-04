بسبب صفقة عقارية مشبوهة .. استقالة المصرفيين المسئولين عن إقراض ترامب في أكبر بنوك ألمانيا

استقال المصرفيون المسؤولون عن إقراض الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وجاريد كوشنر من دويتشه بنك بعد مزاعم تتعلق بشراء عقارات غير مصرح بها في مانهاتن.
وقال أكبر بنك في ألمانيا في إيداعات تنظيمية أمريكية إنه سُمح لـ روزماري فاربليك ودومينيك سكالزي بالاستقالة اعتبارًا من 31 ديسمبر بعد مزاعم بأنهم شاركوا في "أنشطة غير معلنة'' مرتبطة باستثمار عقاري يتضمن "شراء عقار من عميل- كيان مُدار".
وقال دويتشه بنك في ملفات لهيئة تنظيم الصناعة المالية إن المصرفيين شاركوا أيضًا في "تشكيل كيان خارجي غير معتمد للاحتفاظ بالاستثمار".
وتتعلق المزاعم بشراء مصرفيين لشقة في عام 2013 من شركة Bergel 715 Associates ، وهي شركة كان كوشنر ، عميل دويتشه بنك، مستثمرًا أقلية ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. وقال المصدر إن عملية الشراء لم يتم الكشف عنها للبنك وانتهكت سياساته الداخلية.
وتظهر سجلات العقارات في مدينة نيويورك أن فرابليك وسكالزي وشريكهما اشتروا شقة في 715 بارك أفينيو من بيرجل 715 مقابل 1.5 مليون دولار في ذلك العام.
وامتنع دويتشه بنك عن التعليق اليوم الخميس، كما رفض محامو فرابليك وسكالزي التعليق، تم الإبلاغ عن الإفصاحات التنظيمية لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك تايمز.
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