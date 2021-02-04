حريق ضخم في مرفأ بيروت

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بنشوب حريق ضخم داخل باخرة لشحن العلف كانت راسية في مرفأ بيروت اليوم.

وذكرت الوكالة أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني، وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت، تمكنت من إخماد النيران والسيطرة علي الحريق.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الإطفاء استمرت في الفترة من بعد ظهر اليوم الخميس وحتي المساء.

والمحت الوكالة إلى أن الأضرار فقط اقتصرت على الماديات.