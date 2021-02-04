نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير سياسي: اتهامات أردوغان للمعارضة التركية بالخيانة هروب إلى الأمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفى أوزجان، الباحث السياسي، في الشأن التركي، إن تركيا تمر بحالة من الاحتقان السياسي، مشيرا إلى أن أنقرة تعيش ظروفا صعبة في هذه الأيام.

وأضاف الباحث السياسي، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دائما ما يهرب للأمام، ويتهم المعارضة باتهمامات باطلة ومعه وزير الخارجية، مشيرا إلى أن أردوغان، اتهم المعارضة بدعم طلبة الجامعات في الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا اعتراضا على تعيينه عميدا بإحدى الجامعات.

وأشار إلى أن النيابة في إسطنبول لم ترى أي اتهمامات على الطلاب لذا تم الإفراج عنهم، مؤكدا أن الاعتراض من قبل الطلبة كون القانون لا يسمح بالتعيين ولكن الانتخابات في الجامعات، والادعاء بأن الطلبة لديهم ميولة متطرفة وإرهابية وهو ما لم يثبت بالنيابة في إسطنبول.

وأكد الباحث السياسي، أن أنقرة الآن تمر بظروف صعبة، خاصة مع قدوم الانتخابات وانخفاض أسهم أردوغان، مشددا على أن الرئيس التركي الذي حكم 20 عاما يريد أن يحكم أكثر في المستقبل، ولذا فهو يتصدى لكل من يعارضه.

وأوضح أن الرئيس التركي، يواجه صعوبات في النيل فى الانتخابات الجديدة، منوها إلى التراشق بين المعراضة والحكومة الآن.

وتشهد تركيا حالة احتقان سياسي شديدة بين تحالف الحزب الحاكم من جهة وبين أطراف المعارضة السياسية التركية المختلفة.



ويرى مراقبون هذا الاحتقان خروجا من إطار الخلافات السياسية ليصل إلى حد التخوين، واتهامات بدعم الإرهاب، والتبعية للخارج.

