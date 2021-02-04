التعليم توجه تحديث البيانات من خلال نظام فارس عبر الانترنت 

التعليم توجه تحديث البيانات من خلال نظام عبر الإنترنت، قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بالتأكيد على أهمية أن يكون جميع الموظفين لتحديث البيانات الخاصة بي من على نظام فارس الإلكتروني موضحا أنه ينبغي التأكد من أنه تم ربط الموظف مع الرئيس بشكل مباشر، وأكدت أن هذا القرار تم إصدار من مساعد الوزير الدكتور سعد الفهيد وأكد أنه ينبغي على الجميع تحديث بيانات الكوادر البشرية من خلال نظام فارس الإلكتروني ويتأكد الجميع أنه تم ربط الموظف بشكل مباشر من خلال هذا النظام.

تحديث البيانات عبر نظام فارس

يتضمن هذا التحديث عبر تسجيل الدخول إلى وزارة التعليم من خلال نظام فيزا الخدمة الذاتية لا يتم تحديث جميع البيانات التي تتعلق بالموظفين والمؤهلات ومكان العمل وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم التأكد من ضمن جميع الموظفين الفئات الوظيفية على نظام فارس، وأكدت أن عند عدم وجود موظفين غير مرتبطين بالرئيس المباشر الخاص بهم سوف يتم إنزال إخطار من خلال نظام فارس واضافة اسم والسجل وسوف يتم إخطار إدارة الموارد البشرية.

الاستعلام عن الحالة الوظيفية عبر فارس

قامت وزارة التعليم بتسهيل شاغلي الوظائف التعليمية إمكانية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية من خلال نظام فارس بجانب توضح الحالة الوظيفية بعد نفاذ الرحلة المهنية ومعرفة صافي المرتب الناتج كما يوجد في هذا النظام إمكانية التواصل مع الوضع عند وجود أى ملاحظات على هذا الموظف.

تطبيق لائحة الوظائف التعليمية

تتضمن لائحة الوظائف التعليمية المستويات الأولى والثانية والثالثة والتي تشمل إلى مكتبة المعلم المساعد المعلم والتي تصل إلى 61 . 020 أما بالنسبة المستوى الرابع والخامس التي تتضمن معلم وممارس تصل إلى 435 . 219 ويتم نقل من يمارس مهام مشرف تربوي يقبل 19/4 1441 هجريا.