طريقة وشروط التسجيل في تطبيق توكلنا الإلكتروني للزائرين 2021

تطبيق توكلنا الإلكتروني هو إحدى الخدمات التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية، حيث تم إصدارة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصتناعي سدايا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار الفيروس ومتابعة الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين والزائرين في المملكة، ويقدم تطبيق توكلنا الكثير من الخدمات التي تتم بشكل إلكتروني التي تهم جميع المقيمين والزائرين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وكان الهدف الأساسي للتطبيق منذ البداية هو الحصول على تصريح التنقل أثناء فترة حظر التجول التي فرضتها السعودية العام الماضي في شهر مارس، وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها ورفع إجراءات الحظر ساهم التطبيق بشكل كبير في تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية للأشخاص والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية، وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل إمكانية تسجيل الزائرين من خلاله للحصول على قبول الزيارة، والخصول على اسم المستخدم وكلمة المرور للطلاب والطالبات ليتمكنوا من الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد في المملكة .

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا للزائرين 2021

لكي يتمكن الزائرين من زيارة المملكة العربية السعودية يجب عليهم أولا التسجيل في برنامج توكلنا ، لأن التسجيل في هذا التطبيق يحتاج إلى تزكية من إحدى الأشخاص المسجلين في منصة أبشر الإلكترونية عن طريق خدمة تعريف رقم الهاتف للتطبيق التي تم إدراجها إلى المنصة لمعرفة طريقة الوصول إلى الخدمة، وهذه هي خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا :

أولا قم بالدخول إلى الحساب المسجل في منصة أبشر الإلكترونية .

أنقر على خيار ( الأفراد ) .

ثم أضغط على خيار ( خدماتي ) .

ثم أختر ( خدمات ) .

من الخدمات العامة، أختر خدمة تعريف رقم الهاتف لتطبيق توكلنا الإلكتروني .

الإلكتروني . سوف يظهر لك بعض الحقول يجب عليك تعبئتها بشكل صحيح .

أكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة .

أكتب تاريخ الميلاد، ورقم الجوال .

بعد الانتهاء من هذه الخطوات سوف تصلك رسالة على هاتفك تتضمن أنه يمكنك التسجيل في تطبيق توكلنا الإلكتروني بكل سهوله، وسوف تصلك رسالة نصية أيضا على رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر الإلكترونية يوجد بها رمز التحقق لكي تكتمل عملية التعرف بنجاح .

والآن يجب عليك عمل تنزيل تطبيق توكلنا .

. ثم اختر ( التسجيل في توكلنا ) .

) . أختر واحد من هذه الاختيارات ( زائر، خليجي ) .

اختر واحد من هذه الاختيارات ( جواز سفر، هوية وطنية ) .

سوف يظهر لك بعض الحقول، قم بتعبئتها بشكل صحيح، ثم أكتب رقم جواز السفر أو رقم الهوية الوطنية .

أكتب الجنسية، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف بمقدمة دولتك .

أطلع على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية، وقم بالموافقة عليها .

أنقر على التالي .

سيصلك رمز التحقق على رقم الهاتف المسجل، لعمل تفعيل للحساب .

أنشئ كلمة مرور قوية .

سوف يظهر لك أسئلة التقييم الصحي الخاصة بفيروس كوونا، مثل وجود الأعراض، أجب عن هذه الأسئلة بشكل صحيح .

الآن تمت عملية التسجيل في أبشر للزائرين في المملكة بنجاح .

شروط التسجيل في توكلنا للزائرين

لكل من يريد زيارة المملكة العربية السعودية يجب توافر الشروط التي وضعتها الداخلية السعودية، خاصتا بعد منع الرحلات الدولية 20 دولة مختلفة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذه هي شروط التسجيل في توكلنا ليتمكن الزائرين من زيارة المملكة العربية السعودية :

يجب على الزائر الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا الذي يقدمها توكلنا تطبيق .

. الزيارة إلى المملكة من ال 20 دولة الممنوعة من السفر يكون للمواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وأسرهم .

يمنع التسجيل في التطبيق للأشخاص اللذين تواجدوا في ال 20 دولة الممنوعة من السفر خلال 14 يوم قبل زيارة المملكة .

يتطلب التسجيل في تطبيق توكلنا خدمة تعريف الزائر من قبل مواطن أو مقيم في المملكة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة وشروط التسجيل في تطبيق توكلنا الإلكتروني للزائرين 2021 .