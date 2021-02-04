وفاة الأمير مشهور بن مساعد.. حكام أرسلوا برقيات عزاء للعائلة الملكية

وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الخميس 22/6/1442 وقد تم تشييع الجسمان إلى مسوآه الآخير حيث قد أعلن الديوان الملكي السعودى اليوم الخميس عن رحيل الأمير مشهور بن مساعد وفقاً لبيان رسمى نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس spa”.

المرحوم الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز بن آل سعود

والجدير بالذكر أن الأمير مشهور رحمة الله عليه كان يعيش فى حياته قريب من والده، كما أنه كان مختفى عن الحياة السياسية ولم يمارس أعمال رسمية بالمملكة ولم يتقلد أى منصب سياسي فى البلاد، وأيضاً الأمير الراحل كان بعيداً الشهرة السياسية والمراسم الرسمية مثل إخوته الذين أشتهروا بإتقانهم الشعر وعملهم فى أعمال حرة كرجال أعمال واقتصاديين وكان الأمير الراحل هو وأخوته من الشخصيات البارزة فى المجتمع السعودى.

حكام يرسلون برقيات عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين

قد أرسل حاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة المرحوم الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز بن آل سعود، وهو بجانب حكمة لرأس الخيمة كان عضواً بالمجلس الأعلى.

وقد أعرب حاكم رأس الخيمة في برقية التعزية عن خالص تعازيه وصدق مواساته في وفاة الأمير مشهور بن عبدالعزيز بن آل سعود، وسئل المولى عز وجل خلال برقيته أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكن فسيح جناته وتمنى من الله تعالى ألهام العائلة الملكية الكريمة بالصبر والسلوان.

كما بعث ولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود برقية تعزية أخرى مشابهه إلى خادم الحرمين الشريفين.

وأرسل الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، ببرقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن صدق مواساته في رحيل المرحوم الأمير مشهور بن مساعد، وختم برقيته بالدعاء إلى الله تعالى بأن يتغمد المرحوم برحمته وأن يسكن الفقيد فسيح جنات الله تعالى متمنياً الإلهام من الله تعالى إلى العائلة الملكية بالصبر والسلوان.

كما أرسل أيضاً ولى عهد الفجيرة، الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ببرقية عزاء أخرى مشابهه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.