كريم تطلق نموذج توصيل دون عمولة لتعزيز أرباح المطاعم

أعلنت شركة “كريم” مؤخراً عن اتباعها نموذج توصيل دون عمولة وهو نظام عمل جديد بهدف تغيير نظام توصيل الطلبات للمنازل القديم، النظام الجديد قائم على أساس عصري، مبتكر حيث يوفر على العميل والمطاعم الأموال، خاصة المطاعم حيث يعتمد نظام العمل على الرسوم الشهرية وليست النسبة المعتادة التي تتبعها باقي التطبيقات المتخصصة في نظام التوصيل ويعمل التطبيق الجديد على حل مشكلة النسبة المعتادة التي تكلفك الكثير من الأموال عن طريق زيادة النسبة، لذلك فإن نظام كريم يعمل على دعم المطاعم من خلال فرض الرسوم الشهرية.

الطريقة المتبعة في النظام الجديد لتوصيل الطلبات

كما تحدث عن النظام الجديد الرئيس التنفيذي لشركة كريم وقام بتوضيح الطريقة المتبعة لهذا النظام الجديد من خلال دعم المطاعم الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارات العربية المتحدة، مساعدتها على النمو والازدهار، تحقيق المزيد من الأرباح من خلال فرض الرسوم القليلة، مساعدة المطاعم على التخلص من نظام النسبة الذي يستغل المطاعم، العملاء من خلال زيادة النسبة التي كانت تصل إلى 35٪ و40٪ وأعلن أيضا أن النظام الجديد سوف يعمل على مساعدة الشركات الأخرى، توفير خدمة التوصيل في أسرع وقت وأقل تكلفة، أضاف أيضا أن النظام الجديد من جهة أخرى يعمل على توفير الخيارات المستدامة للعملاء، تحقيق نمو كبير في أرباح الشركات والمطاعم.

النظام الجديد يعتمد على رسوم شهرية ثابتة

أضاف المدير العام للشركة أيضا أن النظام الجديد لا يكلف الشركات والمطاعم أية أموال تذكر حيث يعتمد على رسوم شهرية ثابتة لا تتعدى نسبة 5٪ مما يمنح النظام الجديد الأفضلية مقارنة بالنظام القديم التي تعتمد عليه الشركات في عملها، مهما كانت قيمة الطلب المقدم أو كمية الطلبات المقدمة فإن الشركة تعمل على توفير الرسوم بنسبة قليلة وإتباع أفضل التخفيضات والعروض المميزة للشركات والعملاء مما يساعد الشركة على تطوير وضعها المالي بشكل كبير من خلال تحقيق أفضل الأرباح وتقديم أكبر كمية طلبات بأقل الرسوم.