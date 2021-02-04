كيف اسوي حساب في جوجل وكيفية تغيير كلمة المرور علي حساب جوجل عبر المتصفح

يتساءل الكثير، كيف اسوي حساب في جوجل؟ لكي نتمكن من الوصول إلى خدمات جوجل المتعددة كإرسال واستلام رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة فيديوهات اليوتيوب وتنزيل البرامج من المتجر ينبغي علينا امتلاك حساب في جوجل.

لماذا علينا أن نقوم بعمل حساب جوجل؟

يتيح لنا الحساب الدخول إلى متجر جوجل بلاي وتحميل التطبيقات التي نريد تحميلها، ونستفيد أيضاً من مميزات جوجل الكثيرة التي تتطلب إنشاء حساب جوجل.

كيف اسوي حساب في جوجل؟

الكثير يسأل هذا السؤال وفي الأسطر التالية طريقة إنشاء حساب في جوجل:

ادخل إلى صفحة التسجيل في الجيميل.

كتابة الاسم الأول والأخير في الأماكن المخصصة لكلٍ منهما.

إدخال اسم المستخدم متبوعاً بعبارة(@com )

إنشاء كلمة مرور في المكان المخصص لها ويجب أن تكون قوية حتى لا يتم اختراقها، وإعادة إدخالها للتأكيد

اضغط على زر (Next)

بعد إدخال رقم الهاتف سيصل إلى الهاتف رمز تأكيد للتأكد من صحة رقم الهاتف نقوم بإعادة إدخالها

اضغط على (Next)

يعتبر إدخال رقم الهاتف اختياري وإدخال إيميل آخر اختياري يتم استخدامه إذا نسيت كلمة المرور .

ادخل تاريخ ميلادك وجنسك في الأماكن المخصصة.

اضغط على( Next)

وافق على بنود الخدمة في جوجل بالضغط على ( i agree ) وبذلك تكون إجابة سؤال كيف اسوي حساب في جوجل؟ قد اكتملت من حيث الخطوات.

تأمين حساب جوجل

بعد إنشاء الحساب ينبغي علينا تأمينه ويمكن تأمين الحساب الذي أنشأناه باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الحساب واضغط على تأمين الحساب.

في خانة التحقق من الهوية ادخل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وستصل رسالة إلى الهاتف أو البريد إذا تم اختراق الحساب.

تغيير كلمة المرور علي حساب جوجل عبر المتصفح

يمكننا تغيير كلمة مرور الحساب بالخطوات التالية:

فتح صفحة الإعدادات وتسجيل الدخول على المتصفح.

في خيار الأمان(security) اختر تسجيل الدخول إلى جوجل.

اختر (password) وان طلب كلمة السر ادخلها

اضغط على كلمة مرور جديدة ثم اضغط على (change password)

والدخول إلى متجر جوجل بلاي شرط من شروطه امتلاك حساب جوجل حتى تستطيع تحميل التطبيقات، و يمكننا الآن القول بأن إجابة كيف اسوي حساب في جوجل قد اكتملت.