وزارة الخارجية تدعو الأردنيين إلى التأكد من كافة التعليمات والشروط قبل السفر

دوت الخليج :- دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين إلى التأكد من كافة التعليمات والشروط المتعلقة بالسفر والصادرة عن الدول المراد السفر إليها أو العبور من خلالها قبل السفر.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز المواطنين الأردنيين بالتأكد المسبق من كافة الإجراءات والشروط تجنباً لأية إشكاليات وتكاليف إضافية خصوصاً في دول الترانزيت.

وشدد الفايز على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات التي تتخذها الدول في كثير من الأحيان متسارعة ومتغيرة وأحياناً دون إعلان مسبق نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا.

وقال "يُستحسن تجنب السفر إلا في الحالات الضرورية والالتزام بالإرشادات والبروتوكولات الصحية وضرورة توفر تأمين طبي يغطي فترة السفر نظراً للتكلفة المرتفعة للعلاج في بعض الدول".

وأكد الفايز أن "البعثات الاردنية في الخارج تبذل كافة الجهود لتقديم المساعدات الممكنة للمواطنين الأردنيين ضمن ما تسمح به الإمكانيات ويتوافق مع أنظمة وقوانين الدول".