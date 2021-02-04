الأهلي يعبر الدحيل "بصعوبة".. ويستعد لبايرن ميونيخ

حقق الأهلي المصري انتصارا صعبا، على الدحيل القطري، في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، ليعبر إلى نصف نهائي المنافسات.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول، ونجح جناحه المصري حسين الشحات من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 30، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد ارتباك لدفاع الدحيل.

ولكن مستوى الأهلي تراجع كثيرا في الشوط الثاني، فسيطر الدحيل على اللقاء، وكاد أن يعادل النتيجة في أكثر من مناسبة.

وبهذا الانتصار، وصل الأهلي لنصف نهائي البطولة للمرة الثالثة بتاريخه، وبانتظاره موقعة صعبة جدا أمام بطل أوروبا بايرن ميونيخ.

وسيقابل الأهلي بايرن ميونيخ الألماني، الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وانتقد عدد من مشجعي الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي مستوى فريقهم خلال المباراة، وخاصة بالشوط الثاني، متأملين أن يرتفع أداء "المارد الأحمر" أمام بطل أوروبا.