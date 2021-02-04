المشرعون الديمقراطيون يطالبون ترامب بالإدلاء بشهادته فى محاكمته أمام الشيوخ

جدة - نرمين السيد - طالب المشرعون الديمقراطيون، فى الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ، فى قضية محاكمته، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقبل أيام، شدد محامو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، على أن "مجلس الشيوخ ليست له سلطة محاكمة الرئيس السابق بتهمة التحريض على تمرد فى يوم 6 يناير، بعد أن صار مواطنًا عاديًا".

ووفقًا لوكالة "رويترز" الأمريكية، جاء ذلك فى تعليق للمحامين المدافعين عن الرئيس ترامب، فى إشارة إلى لائحة اتهام أعدها الديمقراطيون بمجلس النواب لمساءلة الرئيس الجمهورى تمهيدًا لعزله.

وقبل أسبوع من التاريخ المحدد لبدء محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، قال فريق دفاع ترامب فى مذكرة قدمها فى مجلس الشيوخ، إن "المجلس لا يتمتع بالاختصاص لمنع ترامب من شغل منصب عام فى المستقبل".