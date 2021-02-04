سعد الحريرى : لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية لبنان

جدة - نرمين السيد - علق رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، اليوم الخميس، على اغتيال الناشط والباحث السياسى، لقمان سليم، وصف الحريرى، حيث وصف لقمان سليم بأنه "شهيد" جديد على درب حرية وديمقراطية لبنان، وأن اغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه.





وفى تغريدات على موقع "تويتر"، قال الحريرى أن: "‏لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما فى تحديد جهة الخطر على الوطن"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك". وتابع: "لم يهادن ولم يتراجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان. فليرقد بسلام ونحن وكل السياديين سنواصل معركة الحرية". واعتبر الحريرى أن: "‏الشجب لم يعد كافيا. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة". وكانت مصادر أمنية فى لبنان أعلنت فى وقت سابق اليوم الخميس، أن سليم عثر عليه مقتولا، بعد ساعات من اختفائه.

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