فى أول اتصال .. لافروف يؤكد لبلينكن استعداد روسيا لتطبيع العلاقات مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان، بأن لافروف أجرى اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع بلينكن، حيث هنأه بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية الأمريكى، معربا عن استعداده لحوار بناء حول دائرة واسعة من القضايا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن لافروف وبلينكن "رحبا، استمرارا للاتصال الهاتفى بين الرئيسين الروسى، فلاديمير بوتين، والأمريكى، جو بايدن، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية حتى العام 2026، الأمر الذى سيسهم فى تحسين الأوضاع فى مجال الأمن الدولى والاستقرار الاستراتيجى".

وتطرق الطرفان إلى قضية ضمان الشفافية فى مجال السيطرة على الأسلحة، بالتذكير بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وكذلك فى سياق آفاق مستقبل اتفاقية السماء المفتوحة.

وفى سياق القضايا الدولية، ناقشا لافروف وبلينكن، حسب الخارجية الروسية، الإسهام فى التسوية السلمية فى كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى الأوضاع فى أوكرانيا.

وذكر لافروف خلال المكالمة بالمقترحات التى تقدمت بها روسيا سابقا لإقرار بيانات روسية أمريكية مشتركة حول ضرورة منع نشوب حرب نووية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية.

وبصدد قضية المعارض الروسى، ألكسى نافالنى، التى تطرق إليها بلينكن، أكد لافروف بوضوح ضرورة احترام قوانين روسيا ونظامها القضائى.

ولفت لافروف انتباه بلينكن إلى قضايا اضطهاد أشخاص مشاركين فى الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، داعيا إلى ضمان الشفافية فى العمليات القضائية ذات الصلة.

وتم خلال المحادثات "التشديد على الإزالة المتبادلة للصعوبات التى طالت مجال تنفيذ مهام البعثات الدبلوماسية لروسيا والولايات المتحدة على أراضى البلدين"، فيما أعرب بلينكن عن استعداد بلاده لإقامة حوار على مستوى الخبراء حول كل هذه المواضيع.

ودعا الوزيران إلى ترتيب التعاون فى مجال مكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا بما فى ذلك عن طريق العمل المشترك فى تصميم وتطوير اللقاحات.

واتفق لافروف وبلينكن، حسب بيان الخارجية الروسية، على الاستمرار فى اتصالات عمل دائمة.