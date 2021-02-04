جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران، فى إشارة إلى ميليشيات الحوثى الإرهابية فى اليمن.





وشدد بايدن، فى كلمة له منذ قليل، من مقر وزارة الخارجية الأمريكية "سنواصل دعم السعودية لحماية أراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران". وأشار بايدن، فى كلمته إلى أنه عين تيم ليندركينج مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، حسبما نقلت قناة "العربية". وأوضح بايدن "سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أى انتهاكات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. بايدن : سنواصل دعم السعودية لحماية أراضيها من قوات تدعمها إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.