عاجل .. بايدن يطالب روسيا بالإفراج عن المعارض البارز نافالنى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى، من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، منذ قليل، أنه يجب مواجهة العنصرية الممنهجة والظلم العرقى فى أميركا.

وشدد بايدن، على أنه "يجب أن نكون مثالا يحتذى به للعالم"، حسبما نقلت قناة "العربية".

وتابع الرئيس الأمريكى "سنراجع انتشار القوات الأمريكية بالخارج وفق مصلحة أمننا القومى".