أمريكا تبدى لإثيوبيا قلقها حيال أزمة تيجراى

جدة - نرمين السيد - وكشفت أحزاب المعارضة، فى إثيوبيا، قبل أيام، عن تقارير تؤكد مقتل 50 ألف مدنى جراء القتال الذى شنته حكومة أبى أحمد رئيس الوزراء ضد إقليم تيجراى فى شمال البلاد.

وكانت الحكومة المركزية فى أديس أبابا أعلنت الحرب على إقليم تيجراى والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، تأديبًا للإقليم الذى أجرى انتخابات استقلال محلية رفضًا لإهدار موارد البلاد وسوء توزيعها، ما أسفر فى النهاية عن تشريد مئات الآلاف وهروبهم إلى دول الجوار، إضافة إلى مقتل عشرات الآلاف من الإثيوبيين.