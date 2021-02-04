أمريكا وفرنسا تنددان بمقتل الناشط اللبنانى لقمان سليم

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت الخارجية الفرنسية، إن قتل الناشط اللبنانى لقمان سليم المناهض لحزب الله جريمة بشعة.

وطالبت الخارجية الفرنسية، بتحقيق شفاف باغتيال الناشط اللبنانى لقمان سليم.

كما وصفت السفيرة الأمريكية فى لبنان، مقتل لقمان سليم، بالاغتيال الهمجى.

يذكر أنه تم العثور على جثة لقمان سليم، المعارض بشكل قوى لحزب الله، فى وقت سابق الخميس، مقتولاً داخل سيارته فى جنوب لبنان بين بلدتى تفاحتا والعدوسية.

وبعدما أنهى الطبيب الشرعى الكشف على الجثة تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية، أربع فى الرأس وواحدة فى الظهر.