جائزة الملك فيصل .. الاستعدادات النهائية لإعلان أسماء الفائزين لعام 2021

دخلت عملية اختيار الفائزين بجائزة الملك فيصل 2021 مراحلها النهائية، حيث من المقرر أن تجتمع لجان الاختيار المتخصصة في الأيام المقبلة.
ووفقًا للأمانة العامة لجائزة الملك فيصل، ستجتمع لجان الاختيار لجميع الفئات الخمس للجائزة - الدراسات الإسلامية ، واللغة العربية وآدابها، والطب ، والعلوم - في 6 فبراير ، وسيتم الإعلان عن الفائز من قبل الأمير خالد الفيصل 10 فبراير.
وكانت مواضيع الدورة 43 لجائزة الملك فيصل "الوقف في الإسلام" لجائزة الدراسات الإسلامية، وجائزة البلاغة الجديدة للغة العربية وآدابها، وجائزة "الطب التجديدي في الأمراض العصبية" و"الفيزياء" لجائزة العلوم.
وتضم لجان الاختيار علماء من جميع أنحاء العالم يقومون بفحص الأعمال المرشحة لاختيار الحائزين عليها بطريقة موضوعية وشفافة ، وفقًا للقواعد واللوائح التي تضعها الأمانة العامة.
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