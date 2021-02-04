نزاع الحدود بين إثيوبيا والسودان يثير الرهانات على الأمن في القرن الإفريقي

لا تزال الأزمة في منطقة تيجراي الإثيوبية تتطلب اهتمامًا دوليًا وعملًا لإزالة العوائق التي تحول دون توصيل المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها؛ في منطقة مضطربة وذات أهمية استراتيجية، فلا توجد أولوية أكثر إلحاحًا.
ومع ذلك، في الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي أن يجد النطاق الترددي والإرادة لمنع تصاعد التوترات على الحدود بين إثيوبيا والسودان، ما يهدد بجعل الوضع الصعب بالفعل أسوأ بكثير.
ولطالما كانت تفاصيل الحدود بين السودان وإثيوبيا محل نزاع، لكن التسوية التي تم التوصل إليها عام 2008 سمحت بـ "حدود ناعمة" في المنطقة ، ما سمح للمجتمعات الزراعية الإثيوبية بالبقاء في مكانها دون التنازل عن مطالبة السودان بالمنطقة.
اقرأ أيضا
وفي حين أن الدولتين لديهما وجهات نظر مختلفة حول سبب اندلاع الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، فإن ما هو واضح هو أن كلاهما حشدا القوات العسكرية على طول الحدود، ما خلق ظروفًا لسوء تقدير خطير.
وقد يكون من المغري للبعض أن يطمئنوا إلى الطبيعة التاريخية للنزاع - إذا ظلت هذه القضية دون حل لعقود، كما يعتقد البعض، فربما لا تكون أولوية ملحة، لكن السياق الذي يتم فيه الخلاف حول هذه المنطقة أصبح متقلبًا بشكل لا يصدق.
وأثارت المفاوضات المتوترة وغير الناجحة حتى الآن حول سد النهضة الإثيوبي الكبير وما يرتبط به من إدارة لمياه النيل الحرجة العداء الإقليمي والشك.
ولا يزال الانتقال في السودان هشًا ومستقبله غير محدد، ولكن المؤكد هو أن التهديدات الأمنية توفر فرصة كبيرة لقلب الموازين لصالح الجيش بدلًا من الإصلاحيين المدنيين.
وفي إثيوبيا، المطالب القادمة من قاعدة الدعم السياسي المتغيرة لرئيس الوزراء آبي، والأسئلة الناشئة عن المشاركة الإريترية في حملة تيجراي، تجعل النظر بشأن قضية الحدود تبدو موقفًا جذابًا، أو حتى ضروريًا.
ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على منع هذه الاتجاهات من حصر الجهات الفاعلة الإقليمية في حساب التفاضل والتكامل الذي يؤدي إلى الصراع، والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمراض التي ابتليت بها كلا البلدين.
وعلى الرغم من أنه من غير المريح إضافة النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا إلى قائمة الأزمات المتعددة والمترابطة في القرن الأفريقي والتي تتطلب اهتمامًا عاجلًا، فسيكون من الأسوأ بكثير إهمال هذه القضية، واستبدال التفكير بالتمنيات بإجراءات وقائية ملموسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نزاع الحدود بين إثيوبيا والسودان يثير الرهانات على الأمن في القرن الإفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.