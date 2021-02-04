بايدن يعلن استضافة 125 ألف مهاجر سنويا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، رفع السقف لاستقبال مهاجرين جدد في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في كلمته بوزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده ستستقبل 125 ألف مهاجر سنويا.

وأضاف بايدن أنه لم يعد هناك فارق بين السياسة الداخلية والخارجية، قائلا: "ما يحدث في الخارج يؤثر على ازدهارنا".

وفيما يخص روسيا، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده وافقت مع روسيا على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت 3" حتى عام 2026.

وأضاف بايدن في كلمة له اليوم الخميس عن سياسته الخارجية، أنه أوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين اختلافه مع من سبقه من الرؤساء.

وأشار إلى أن اعتقال المعارض الروسي نافالني مقلق وتدين أمريكا بشدة تعامل روسيا معه، مطالبا بإطلاق سراحه فورًا.