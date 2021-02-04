دولة عربية جديدة تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

أعلنت الحكومة المغربية اليوم، عن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 10 مارس المقبل.

وذكرت الحكومة المغربية في بيان لها اليوم ان ذلك ياتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

وافاد البيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي حرصًا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار الجائحة.

وبدوره أعرب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني خلال الاجتماع عن "ارتياحه للتقدم الجيد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح" ضد الفيروس، مسجلا أن المؤشرات "تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة".

وأطلقت المغرب قبل أسبوع، وبعد طول ترقب، حملة تطمح لتطعيم 80 بالمئة من سكان البلد البالغ عددهم قرابة 35 مليونا، اعتمادا على لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم.