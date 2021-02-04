إيطاليا تسجل 13659 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 13659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لوزارة الصحة الإيطالية، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2597446.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 422 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 476 الأربعاء، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 90241 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 2076928 شخصا بعد رصد 17680 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.