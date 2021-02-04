رغم الإجراءات المشددة.. قرارات عاجلة من الصحة الكويتية بشأن كورونا

أفادت صحيفة القبس الكويتية بتكثيف وزارة الصحة في البلاد الجهود لتطعيم أكبر شريحة من السكان.

وأشارت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن الصحة الكويتية تستهدف تطعيم 2500 مواطن ومقيم يوميًا في الصالتين المخصصتين بأرض المعارض، ومركزي المسايل والنسيم، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وذكرت المصادر أن مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض سيستقبل 2000 مراجع يوميًا، خلال الايام الاولى من مراحل التطعيم، بينما سيستقبل مركز النسيم 250 مراجعًا يوميًا، ومثلهم في المسايل 250، على أن تزداد الاعداد تدريجيا ووصولها الى 500 تطعيم بالمستوصف خلال الفترة المقبلة.

فيما أكدت الصحيفة أن الوزارة ستعمل على توسيع شريحة متلقي التطعيمات تدريجيا ووفق اللقاحات المتاحة لها، سيما في مركز الكويت للتطعيم بمشرف، فضلا عن مراكز رعاية المعاقين التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ومركز رعاية المسنين التابع لوزارة الشؤون.

وذكرت المصادر ان المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تلقي التطعيمات لمختلف الشرائح، حيث تعمل القاعتان 5 و6 بمركز التطعيم على منح اللقاحات لأعداد تتراوح بين 1500 و2000 شخص يوميا بالفترة الحالية، مؤكدة ان زيادة معدلات التطعيمات مرهونة بكميات اللقاحات المتوافرة في البلاد، ولضمان حصول الفئات المستهدفة في المراحل الاولى عليها دون اي عوائق.

كما أبانت الصحيفة أن وصول شحنات اخرى من اللقاحات خلال فبراير او مارس، سيؤدي الى تدشين مواقع اخرى لاجراء التطعيمات، سواء في مراكز صحية اولية او حتى امكان اللجوء الى المرافق الطبية في القطاع الخاص.

ونوهت المصادر، إلى أن الوزارة تدرس تخصيص 3 مستوصفات في كل منطقة صحية، لاجراء تطعيمات كوفيد 19 وبحسب حجم الاقبال من المواطنين والمقيمين والكميات المتوافرة من اللقاحات.

ولفتت المصادر الى ان مراكز صباح الاحمد وشرق الاحمدي الصحية من المراكز المقترح تخصيصها اضافة الى المسايل في منطقة الاحمدي الصحية لتطعيمات «كورونا».

وعن خدمة تطعيمات طريحي الفراش، اشارت المصادر الى انه من المقرر تدشينها رسميا الاحد المقبل، وبواقع تطعيم 10 حالات في كل منطقة صحية في المرحلة الحالية، على ان ترتفع معدلات التطعيمات تدريجيا، مؤكدة ان الوحدات المتنقلة ستنطلق من مركزين صحيين في المنطقة الصحية، وبواسطة سيارتي اسعاف، وذلك بعد تزويدهما بكل بيانات الحالة المرضية المقرر تطعيمها.

وعن التجهيزات بالمراكز الصحية المقرر انطلاق التطعيمات منها، قالت المصادر إنها اكتملت وتم تزويدها بموظفين إداريين ومدخلي بيانات وهيئات تمريضية وأطباء متخصصين للتعامل مع حالات طارئة بعد اخذ التطعيمات، او مضاعفات اخرى، فضلا عن كراس اضافية في الاستراحات وخطوط للتنظيم وتحقيق التباعد الجسدي بين المراجعين.

فيما ذكرت أن العمل فيها سيكون اعتبارًا من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء.