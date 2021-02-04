وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي يجريان أول اتصال هاتفي بينهما.. وهذا ما دار به

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أول اتصال هاتفي اليوم الخميس، بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، تحدثا خلاله عن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومعاهدة ستارت 3.

وأكد لافروف خلال الاتصال الهاتفي، استعداد روسيا لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وحوار بناء حول دائرة واسعة من القضايا.

وحسب "روسيا اليوم"، أضاف بيان وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف وبلينكن رحبا، استمرارا للاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية حتى عام 2026، الأمر الذي سيسهم في تحسين الأوضاع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي".

وتطرق الطرفان إلى قضية ضمان الشفافية في مجال السيطرة على الأسلحة، بالتذكير بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وكذلك في سياق آفاق مستقبل اتفاقية السماء المفتوحة.

وفي سياق القضايا الدولية، ناقشا لافروف وبلينكن، الإسهام في التسوية السلمية في كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى الأوضاع في أوكرانيا.

وتحدث لافروف عن المقترحات التي تقدمت بها روسيا سابقا لإقرار بيانات روسية أمريكية مشتركة حول ضرورة منع نشوب حرب نووية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وعن قضية المعارض الروسي، ألكسي نافالني، التي تطرق إليها بلينكن، أكد لافروف بوضوح ضرورة احترام قوانين روسيا ونظامها القضائي.

ولفت لافروف انتباه بلينكن إلى قضايا اضطهاد أشخاص مشاركين في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، داعيا إلى ضمان الشفافية في العمليات القضائية ذات الصلة.

وأكد لافروف أن "الجانب الروسي منفتح على العمل المشترك على تطبيع الدائرة الكاملة للعلاقات الثنائية بناء على الاحترام المتبادل وتوازن المصالح".

وتم خلال المحادثات "التشديد على الإزالة المتبادلة للصعوبات التي طالت مجال تنفيذ مهام البعثات الدبلوماسية لروسيا والولايات المتحدة على أراضي البلدين"، فيما أعرب بلينكن عن استعداد بلاده لإقامة حوار على مستوى الخبراء حول كل هذه المواضيع.

ودعا الوزيران إلى ترتيب التعاون في مجال مكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا بما في ذلك عن طريق العمل المشترك في تصميم وتطوير اللقاحات.

واتفق لافروف وبلينكن، حسب بيان الخارجية الروسية، على الاستمرار في اتصالات عمل دائمة.