شاهد.. أمريكا تكشف عن وثائق تتعلق بحربي العراق وأفغانستان

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أمريكا تكشف عن وثائق تتعلق بحربي العراق وأفغانستان في المقال التالي
وأشار التقرير، إلى أن المذكرات كشفت عن مرحلة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، موضحا أن الوثائق أظهرت طلبا من رامسفيلد لعمل تقرير يومي لتحديد مكان أسامة بن لادن وفي مذكرة أخرى يشكو رامسفيلد من عدم تعاون وكالة الاستخبارات المركزية معه بشأن الأوضاع في أفغانستان والعراق.
كما أكد أنه في مارس 2003 طلب معلومات عن خالد شيخ محمد وعلاقته بأحداث 11 سبتمبر، لافتا إلى أن الفترة ذاتها أرسل رامسفيلد بمذكرة لوكيل وزارة الدفاع دوغ فيث لمعرفة مصير صدام حسين حال أسرة واصفا إياه بالدجال وبعد القبض على صدام.
ونوه التقرير، بأن دونالد ترامب طلب معلومات بشأن عراق ما بعد صدام حسين من أجل اطلاع الرئيس بوش الابن عليها بشكل خاص، كاشفا عن أن الوثائق بلغ عددها 6272 وسيتم نشر الفترة عام 2001 وحتى عام 2006 خلال وقت لاحق من العام الجاري.