شاهد.. أمريكا تكشف عن وثائق تتعلق بحربي العراق وأفغانستان

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "أسرار رقاقات الثلج"، حيث استعرضت في تقريرها أن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن وثائق سرية جديدة كتبها وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد خلال تسلمه البنتاجون عام 2001 وحتى عام 2006 حول الحرب في العراق وأفغانستان والتي نشرت أجزاء منها خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير، إلى أن المذكرات كشفت عن مرحلة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، موضحا أن الوثائق أظهرت طلبا من رامسفيلد لعمل تقرير يومي لتحديد مكان أسامة بن لادن وفي مذكرة أخرى يشكو رامسفيلد من عدم تعاون وكالة الاستخبارات المركزية معه بشأن الأوضاع في أفغانستان والعراق.

كما أكد أنه في مارس 2003 طلب معلومات عن خالد شيخ محمد وعلاقته بأحداث 11 سبتمبر، لافتا إلى أن الفترة ذاتها أرسل رامسفيلد بمذكرة لوكيل وزارة الدفاع دوغ فيث لمعرفة مصير صدام حسين حال أسرة واصفا إياه بالدجال وبعد القبض على صدام.

ونوه التقرير، بأن دونالد ترامب طلب معلومات بشأن عراق ما بعد صدام حسين من أجل اطلاع الرئيس بوش الابن عليها بشكل خاص، كاشفا عن أن الوثائق بلغ عددها 6272 وسيتم نشر الفترة عام 2001 وحتى عام 2006 خلال وقت لاحق من العام الجاري.

