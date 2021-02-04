أخبار اليمن : مبعوث خاص .. اعلان أمريكي مرتقب بإنهاء دعم الحرب على اليمن

مبعوث خاص .. اعلان أمريكي مرتقب بإنهاء دعم الحرب على اليمنمن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في خطاب مرتقب له انهاء الدعم الأميركي للعمليات العسكرية في حرب اليمن وتجميد سحب القوات الأميركية من ألمانيا، في قرارين يمثلان تحولا استراتيجيا واضحا عن سياسات سلفه دونالد ترامب.

ونقلت قناة (الحرة) عن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان قوله الليلة أمام الصحافيين في البيت الأبيض "اليوم، سيعلن (بايدن) انتهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن" التي "تسهم بإطالة الحرب الأهلية" و"تسببت بأزمة إنسانية".

واشار إلى أن بايدن سيعلن أيضا خلال كلمته تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا خاصا إلى اليمن.

وكان رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، دعا في وقت سابق من الاسبوع الماضي الادارة الأمريكية الجديدة، إلى الوفاء بتعهداتها بوقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتحالف الحرب الظالمة على اليمن، والتي تدخل عامها السادس مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.

وذكّر ابو راس ادارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بأن إستمرار تدخل واشنطن في اليمن بدعمها للتحالف السعودي الإماراتي لوجستياً ومدّه بالسلاح الأمريكي الذي قتل عشرات الآلاف من اليمنيين ودمر البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني، يعدّ مشاركة ورعاية أمريكة لمآس إنسانية، ستشكل وصمة عار في التاريخ الأمريكي.

وقال :" لقد بدأت الحرب الظالمة على اليمن بالإعلان من واشنطن، وفي ظل إدارة الحزب الديمقراطي، وهاهو الآن يعود لقيادة امريكا"، مشيرا إلى أنه بات من الواجب على الحزب الديمقراطي "أخلاقيا أمام العالم أن ينهي الحرب كما بدأها".

واوضح رئيس المؤتمر الشعبي العام ( اكبر حزب سياسي في اليمن) أن لا مشروعية لأي تدخل أجنبي عسكري في اليمن، وفقا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

مؤكدا أن اليمن لا يشكل أي خطر أو تهديد عسكري على جيرانه أوعلى أي دولة في المنطقة والعالم، وأن اليمن لا يتدخل في شئون أي دولة خارجية، وأن اليمن مرتبطة - كغيرها من دول المنطقة- بعلاقات دوبلوماسية وعلاقات أخوية/ صديقة، ومصالح مشتركة .

