الرئيس الأمريكي: يجب أن تتوقف الحرب على اليمن

الرئيس الأمريكي: يجب أن تتوقف الحرب على اليمنقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له في وزارة الخارجية الأميركية العمل على وضع حد للحرب على اليمن، قائلاً "طلبت من فريقي المختص للشرق الأوسط العمل لوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح الحوار".

وشدد بايدن على أنه "يجب أن تتوقف الحرب على اليمن، وسنوقف كل دعمنا للعمليات الهجومية هناك".

وأعلن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين عيّن تيم ليندركينغ مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.

من جانبه قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز ان اليمن بحاجة إلى الغذاء والدواء وليس إلى القنابل والحصار.

واضاف إعلان إنهاء الدعم العسكري الأميركي للحرب السعودية على اليمن تكريم لعمل العديد من النشطاء.. مؤكدا ستساعد هذه الخطوة في حل هذا الصراع وتقديم المساعدات وإعادة إعمار اليمن.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال اليوم الخميس، في تصريحات له: "اليوم سيُعلن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن".

