الرئيس الأمريكي: يجب أن تتوقف الحرب على اليمن
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له في وزارة الخارجية الأميركية العمل على وضع حد للحرب على اليمن، قائلاً "طلبت من فريقي المختص للشرق الأوسط العمل لوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح الحوار".
وشدد بايدن على أنه "يجب أن تتوقف الحرب على اليمن، وسنوقف كل دعمنا للعمليات الهجومية هناك".
وأعلن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين عيّن تيم ليندركينغ مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى اليمن للدفع باتجاه حل دبلوماسي.
من جانبه قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز ان اليمن بحاجة إلى الغذاء والدواء وليس إلى القنابل والحصار.
واضاف إعلان إنهاء الدعم العسكري الأميركي للحرب السعودية على اليمن تكريم لعمل العديد من النشطاء.. مؤكدا ستساعد هذه الخطوة في حل هذا الصراع وتقديم المساعدات وإعادة إعمار اليمن.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال اليوم الخميس، في تصريحات له: "اليوم سيُعلن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأمريكي: يجب أن تتوقف الحرب على اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.