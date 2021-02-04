قرقاش: الإمارات تدعم الجهود الأممية ومبادرات السلام في اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الإمارات أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر من العام الماضي، حرصًا منها على انتهاء الحرب، كما دعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة.

وأشار قرقاش في تغريدة له على حسابه على تويتر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ظلت واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وكان قدقاش قد أكد دعم دولة الإمارات لاتفاق الرياض والتعاون في كل ما يحقق الأمن والاستقرار، والوصول إلى السلام الشامل المستدام في اليمن، وندد بمحاولات إفشال تنفيذ اتفاق الرياض وتقويض عمل الحكومة اليمنية الجديدة.

وأكد قرقاش خلال لقاء عبر الفيديو كونفرس مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أواخر الشهر الماضي، أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تتحمل كامل المسؤولية عما يعانيه اليمن واليمنيون من أزمات إنسانية، وشددا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي ضغطاً حقيقياً لتحقيق الإرادة الدولية وإرادة الشعب اليمني والانخراط بشكل إيجابي وصادق في عملية السلام، ومخرجات المؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة التي يعيشها اليمن واليمنيون منذ سنوات.