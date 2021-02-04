عاجل .. بايدن : سنواجه التحديات التى تفرضها الصين من موقع قوة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى كلمة له منذ قليل، من مقر وزارة الخارجية الأمريكية "سنعمل مع الصين لكن وفق ما يخدم مصلحة أمريكا".

وأضاف بايدن "سنعمل على انخراط أمريكا فى الساحة الدولية، ويجب التعاون دوليا لمواجهة كورونا"، حسبما نقلت قناة "العربية".

وتابع بايدن، أن الدبلوماسية الأمريكية قادرة على صناعة المعجزات، مشددًا على نهج الدبلوماسية فى السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار بايدن، إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تغيب عن الساحة الدولية.