عاجل .. بايدن : سنبنى تحالفاتنا الدولية ونواجه تغير المناخ وكورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة لجو بايدن من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الخميس، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".
وتابع بايدن "أوضحت للرئيس بوتين اختلافى مع من سبقنى من الرؤساء.. علينا العودة إلى مبدأ التعاون الدولى المشترك".
وأوضح بايدن "وافقنا مع روسيا على تمديد اتفاقية ستارت وسنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون".
وأضاف الرئيس الأمريكى "سيخرج الشعب الأمريكى من أزمته أكثر قوة.. ويجب الاعتماد على الدبلوماسية لمواجهة التحديات".
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