الكونجرس يدعو ترامب للإداء بشهادته بشأن أحداث مبنى الكابيتول 

طلب مديرو إجراءات العزل في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته تحت القسم بشأن سلوكه قبل اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي. وقال مديرو الإجراءات بقيادة رئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب، جيمي راسكن، إنهم يدعون الرئيس السابق للإدلاء بشهادته تحت القسم الأسبوع المقبل. وكان مجلس النواب قد أيد مساءلة ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات، والذي خلف 5 قتلى. وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فتح ملف عزله مرتين.

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