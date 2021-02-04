بسبب معارض بوتين .. روسيتان تتهمان شرطة دونوسكي كالينجراد بالتعذيب والاذلال الجنسي

اتُهمت الشرطة الروسية بتعذيب شقيقتين شابتين كانتا محتجزتين خلال احتجاجات مناهضة لسجن الرئيس فلاديمير بوتين خصمه المعارض أليكسي نافالني.

وتدعي الشقيقة الكبرى أليونا كيتاييفا، 21 سنة، أنها تعرضت للإيذاء من قبل أربعة ضباط شرطة، حاول أحدهم خنقها بوضع كيس بلاستيكي على رأسها.

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وتزعم أن الضباط الروس "ضربوها وهددوها باستخدام مسدس الصعق" ما لم تكشف عن كلمة مرور هاتفها الذكي في مركز شرطة دونسكوي في جيب كالينينجراد الروسي.

وتزعم أختها الصغرى ألكسندرا، 19 عامًا، أنها تلقت تهديدات وتركت في "قفص" لمدة ساعتين بينما كان الضباط يسخرون منهما.

ويأتي ذلك بعد اعتقال أكثر من 1400 متظاهر وسط معارك في شوارع موسكو بعد سجن نافالني، أبرز منتقدي الكرملين، لمدة عامين ونصف يوم الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن الشقيقتين هما ضمن العديد من المتظاهرين الذين واجهوا اتهامات مروعة لـ "التعذيب" على أيدي الشرطة الروسية وكذلك "التهديدات وسوء المعاملة" بعد اعتقالهم. اقرأ ايضا

وزعم عدد من المتظاهرات أنهن تعرضن للإذلال الجنسي وأجبروا على التعري في حجز للشرطة الروسية، وادعين أن الضباط أجبروهن على إظهار ملابسهن الداخلية وأداء تمرين الجلوس وخلع ملابسهن في غرف ذات زجاج شفاف. وتدعي أليونا أن ضابطًا وضع كيسًا بلاستيكيًا على رأسها، قبل أن تسلم هاتفها الذكي، مهددا لها بالخنق، للكشف عن كلمة المرور الخاصة بها لاكتشاف هويات شخصيات معارضة أخرى كانت مرتبطة بها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يُعتقد. أليونا، التي تعمل لصالح ليوبوف سوبول، المحامية من مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، تم سجنها الآن لمدة 12 يومًا. وأخبرت موقع ذي انسايدر قائلة "تم إخراج الرجل الوحيد الذي كان يجلس بجواري بمجرد أن بدأوا في تعذيبي، وأغلقوا الباب بإحكام". واضافت "عندما بدأت بالصراخ، سخر (شرطي) مني قائلًا:" أوه ، ساعدوني ، ساعدوني! " وتابعت: "بالتأكيد لم تكن هناك كاميرات في ذلك المكتب، الذي كان يحيط بها فيه أربعة رجال فقط". وقالت: "لم يردوا الهاتف لي لفترة طويلة جدًا، وأخبرتهم بكلمة المرور الخاصة بي، لأنهم هددوني بمسدس صعق، ووضعوا كيسًا فوق رأسي، وبدأوا في ضربي".

كما روت أختها الكسندرا سوء المعاملة المزعومة، وقالت: "بينما كنت أنتظر دوري للاستجواب، بدأت أتلقى تهديدات". واضافت "تم إجباري على الدخول إلى حجرة وأخذت بصمات الأصابع بالقوة، ضغطني ضابط على الحائط وضغط يدي بقوة لفك قبضتي، وأصبت بكدمات". وتابعت: انضم ضابط آخر وقاموا "بتلويتي، ولطخوا يديّ وأصابعي بالطلاء بالقوة، وقاموا بأخذ بصماتي" ، على حد قول الشابة البالغة من العمر 19 عامًا. وواصلت "ثم تم نقلي إلى قفص حيث أمضيت ساعتين بمفردي، وسألت ضابط الشرطة أين كانت أختي، فأجابني: لقد قتلناها! - وضحك"، واضافت: "ثم امرني بالرقص والتعري".