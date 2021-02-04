بعد مقتل لقمان سليم.. نداء عاجل من وزير المالية اللبناني

علق ‏وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني علي مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم بقوله: فاجعة كبيرة ومستنكرة حادثة اغتيال ‎لقمان سليم. وأضاف وزني في تصريحات متلفزة علي قناة ام تي في : الإدانة كبيرة لاغتيال لقمان سليم وعلى الأجهزة الامنية القيام بواجبها فهذه جريمة مروّعة. ‏وواصل تصريحاته قائلا : كارثة انفجار المرفأ فاجعة انسانية واقتصادية فقد خسر المرفأ مكانته في المنطقة والتبعات كبيرة جدًا وليس من السهل معالجتها والتكلفة تفوق الـ10 مليارات دولار. وتابع وزير المالية تصريحاته قائلا : في العام 2020 خصّصنا 150 مليار ليرة للمتضررين من انفجار المرفأ وفي موازنة العام 2021 خصّصنا 100 مليار ليرة والاموال تُحوّل الى الهيئة العليا للاغاثة ويتم توزيعها عبر الجيش.

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