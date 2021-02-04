العدل الدولية تنتصر للإمارات وترفض اتهام الدوحة لها بالعنصرية.. والخارجية تعلق

أثنى عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على قرار محكمة العدل الدولية في حكمها اليوم والخاص بالإجراءات القطرية ضد الإمارات بشأن التمييز العنصري ضدها.
وأكد النقبي في تصريحات له على احترام دولة الإمارات المطلق للمحكمة وتقديرها لعملها.
وبيّن أن دولة الإمارات عملت على تنفيذ كافة التزاماتها وفقا لاتفاق العُلا وقامت بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017.
وشدد على أن دولة الإمارات تتطلع إلى تحقيق التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق العلا وتنفيذ آلياته.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ترحب بكافة الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق بين كافة الأطراف في القضايا والموضوعات المشتركة، من أجل تحقيق أهداف بيان العُلا، ورؤية قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت حكما بتأييد الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر بشأن القضية المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في حكمها النهائي الملزم وغير القابل للاستئناف.
واعتبرت المحكمة أن الاجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات لا تشكل تمييزًا عنصريًا، وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبناء علي ذلك قدرت المحكمة بأنها ليست ذات اختصاص ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل قطر بموجب الاتفاقية.
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