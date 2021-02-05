خطوة بخطوة تحميل لعبة فورت نايت مجانا 100% في 10 دقائق فقط

تحميل لعبة فورت نايت مجانا لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر، لعبة فورت نايت من أفضل الألعاب التي ظهرت في الآونة الأخيرة كما أن اللاعبين يفضلون هذه اللعبة لما تحتويه من أسلحة ومغامرة، ولذلك فنحن سوف نقدم لكم في هذا المقال أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر.

تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

من أجل إتمام عملية تحميل لعبة فورت نايت يجب أن تكون مالك لحساب على موقع Epic Games، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة باللعبة من خلال الموقع الذي ذكرنا اسمه في السابق، ومنه يتم البدء في تحميل Epic Games Launcher، يتم حفظ الملف في أي مكان على جهاز ويفضل أن يكون سطح المكتب.

وبعد أن تنتهي من تحميل الملف السابق وتثبيته على الجهاز فسوف تتلقى رسالة من أجل إتمام التغيرات على الجهاز الكمبيوتر الخاص بك والنقر على كلمة نعم، ومن نافذة مشغل البرنامج يتم تثبيته وسيقوم بتحديث نفسه، عليك بتسجيل الدخول إلى حساب Epic Games.

وبعد عمل الحساب عليك بالبحث عن لعبة فورت نايت وسوف تجدها من خلال علامة تبويب الصفحة الرئيسية، ومن صفحة فورت نايت يتم الضغط على زر Get المتواجد في أسفل الصفحة، يتم النقر على مكتبة المتواجدة في الشريط الجانبي للصفحة، ثم النقر على صورة لعبة فورت نايت،وسوف يطلب منك تحديد مكان تحميل اللعبة، كما يمكنك إنشاء اختصار لها على سطح المكتب.

تثبيت فورت نايت على الأندرويد

على الرغم من قرار إزالة لعبة فورت نايت من متجر جوجل بلاي، إلا إنه يوجد طريقة جيدة من أجل تثبيت لعبة فورت نايت على أجهزة الاندرويد ولذلك سوف نذكر لكم في السطور الآتية طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد.