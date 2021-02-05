ترتيب الدوري السعودي وأحداثه والإجراءات الخاصة بالدوري التي صدرت

ترتيب الدوري السعودي والمطالبة من الاتحاد السعودي بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ومطالبته بالتشديد عليها علي كافة الأصعدة الخاصة بالمباريات أو الأحداث الرياضية ويشمل القرار كافة مباريات الدوري السعودي وهذا ما صدر من قبل الاتحاد السعودي من قرارات وكان القرار الذي صدر اليوم الخميس وتم تعميم القرار علي كافة الأصعدة بما في ذلك دوري محمد بن سلمان للمحترفين والتوجيه لكافة النوادي بالتشديد والحرص علي تنفيذ كافة ما جاء من قرارات خاصة بشأن الإجراءات الاحترازية وذلك حتي يتم التمكن من منع انتشار فيروس كورونا وشمل القرار جميع المباريات التي أقيمت اليوم في مباريات الدوري السعودي اليوم داخل المملكة العربية السعودية .

ترتيب الدوري السعودي والقرار الرسمي الصادر من الاتحاد السعودي

الاتحاد السعودي لكرة القدم وما تم التصريح به اليوم الخميس في القرار الصادر منه بالتشديد علي ضرورة التنفيذ فيما يتعلق بالشأن المعلن و أجراءاته التي تخص الحرص الشديد علي عدم أنتقال وانتشار فيروس كورونا وتم الفرض من الاتحاد السعودي بضرورة عمل التحليل الخاص بالفيروس PCR قبل أن يتم أطلاق المباريات الخاصة في الدوري السعودي وذلك بوقت تم تحديده وهو 48 ساعة وذلك في أطار المباريات التي تخص الجولة الثامنة عشر في مباريات الدوري السعودي وأيضاً في دوري محمد بن سلمان للمحترفين وتم التشديد علي عمل التحليل PCR وتقديم النتيجة الخاصة به والتي تكون موثقة من المختبرات المعتمدة من الاتحاد السعودي لكافة من هم يشاركون في المباريات ويتم رفع كافة التقارير إلي الاتحاد السعودي لكرة القدم .

الاتحاد السعودي وما جاء من تعميم خاص بالقرار الذي تم صدوره اليوم قبل بداية أي مباراة

الاتحاد السعودي أشار في البيان الصادر منه اليوم وأصدر التعميم فيما يخص القرار بأنه لن يتم السماح لأي لاعب أو أي شخص يكون مشارك في أي مباراة من مباريات الدوري السعودي ما لم يتم أعلان النتيجة الخاصة بتحليل PCR والشرط الخاص به أن يكون النتيجة التي ظهرت منه سلبية وهذا أبرز وأهم البنود التي كانت تحتويها القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي .

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وما هي الفرق المتصدرة للترتيب الخاص بالدوري

الاتحاد السعودي وجاء بالتقرير الخاص في ترتيب الدوري السعودي عن الفرق وترتيبها فقد كان فريق نادي الشباب هو الذي تصدر الترتيب وذلك بعد أن انتهت الجولة رقم 16 في الدوري السعودي في أطار بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الخاص بالعام 2020 / 2021 والذي تصدر فيه الفريق برصيد النقاط 32 نقطة وذلك حصيلة 9 مباريات قام الفريق بلعبها وكان من أجمالها تعادل في 5 مباريات منها وقد خسر منهم عدد 2 مباراة .

الاتحاد السعودي أعلن أن فريق الهلال أتي في الترتيب الثاني بعد فريق الشباب . الدوري السعودي أحتل فيه فريق نادي الأهلي المركز الثالث في رصيد النقاط الخاص به . دوري محمد بن سلمان للمحترفين يأتي فريق نادي التعاون ويحتل المركز الرابع . مباريات الدوري السعودي اليوم بعد أنتهاء المباراة الخاصة بفريق نادي الاتحاد يحتل بها المركز الخامس . الدوري السعودي وجاء تصنيف المركز السادس من نصيب فريق نادي العين ويعتبر النادي في ذيل الترتيب .

الترتيب الخاص بباقي الفرق من بعد فريق نادي الشباب والذي أحتل المركز الأول

ترتيب الدوري السعودي وكان فريق نادي ضمك وترتيبه يسبق فريق نادي العين والذي كان رصيد النقاط الخاص به هو 12 نقطة والتي كانت حصيلة عدد مباريات التي فاز بها وهي 3 مباريات وتعادل أيضاً في 3 مباريات وكان قد خسر في عدد 10 مباريات من أجمالي المباريات التي تم لعبها في الدوري السعودي وبذلك يحتل المركز 15 في الترتيب ويأتي بعده فريق نادي الفيصلي والذي كان رصيد النقاط الخاص به هو 17 نقطة وبذلك يكون قد تساوي مع فريق نادي الفتح ويحتل بذلك المرتبة 14 في الترتيب .